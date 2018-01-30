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Nord Stream 2 вскоре рассчитывает начать привлечение проектного финансирования

Экономика и бизнес
30 января, 16:03 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 30, января. /ТАСС

Финансовый директор компании Пол Коркоран также отметил, что реализация проекта "Северный поток - 2" идет по графику

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ВЕНА, 30 января. /ТАСС/. Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" компания Nord Stream 2 рассчитывает в ближайшее время начать переговоры с экспортно-кредитными агентствами (ЭКА) для привлечения проектного финансирования, сообщил журналистам финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

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"У нас начались в прошлом году предварительные обсуждения с экспортно-кредитными агентствами, мы надеемся формализовать их позднее в этом году и начать привлечение проектного финансирования", - сказал он.

Коркоран также отметил, что в настоящее время компания находится в процессе получения разрешений. "Мы ожидаем получить разрешения в следующем месяце", - сказал он.

Коркоран подчеркнул, что реализация проекта идет по графику. "Все наши контракты готовы для того, чтобы строительство началось позже летом, после того, как мы получим разрешения в следующем месяце", - напомнил он.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта "Северный поток - 2", общая стоимость которого оценивается в €9,5 млрд. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

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