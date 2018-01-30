Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутаты в Севастополе не приняли план приватизации предприятий на три года

Экономика и бизнес
30 января, 16:07 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 30, января. /ТАСС

В план приватизации предлагалось включить 12 городских государственных унитарных предприятий

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Севастополя отказались поддержать в первом чтении законопроект правительства о плане приватизации на 2018-2020 годы. Вопрос рассматривался во вторник на пленарном заседании городского парламента.

"Десять - за, три - против, восемь воздержались. Решение не принято", - огласила результаты голосования спикер городского парламента Екатерина Алтабаева.

Согласно тесту законопроекта, в план приватизации на ближайшие три года предлагалось включить 12 государственных унитарных предприятий (ГУП) Севастополя.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, приватизация этих предприятий путем преобразования в хозобщества со 100-процентной долей правительства города должно способствовать повышению рентабельности, качества работы, привлечению инвестиций, развитию конкуренции и созданию рабочих мест.

Однако, по мнению ряда депутатов, законопроект требует существенной доработки, так как не все из предложенных предприятий стоит приватизировать.

"На мой взгляд, часть предприятий, которые правительство предлагает приватизировать, вообще не должны быть в списке, в перечень включены предприятия, выполняющие важные государственные, стратегические функции, например, Единый расчетный центр. Ведь приватизируется не бизнес, а помещения, а потом люди станут не нужны, а нужны будут помещения. К таким рискам относятся ГУПы "Пансионаты Севастополя", "Севастопольский морской порт", "Севавтотранс", "Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя" - рано еще принимать решение об их приватизации", - сказал вице-спикер Заксобрания Александр Кулагин.

Ранее сообщалось, что из 42 ГУПов в Севастополе в 2017 году было запланировано к преобразованию в хозобщества 11 компаний.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Севастополь
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на Родину
2
На Украине провели испытание новой крылатой ракеты
3
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
4
Путин призвал больше думать о России, а не о "кремлевском списке" США
5
Южнокорейскую гимнастку заставили извиниться за "лайк" под фото Сотниковой в Instagram
6
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
7
Путин: обвинения в адрес спортсменов РФ основаны на словах "придурка Родченкова"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама