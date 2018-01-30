Депутаты в Севастополе не приняли план приватизации предприятий на три года

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Севастополя отказались поддержать в первом чтении законопроект правительства о плане приватизации на 2018-2020 годы. Вопрос рассматривался во вторник на пленарном заседании городского парламента.

"Десять - за, три - против, восемь воздержались. Решение не принято", - огласила результаты голосования спикер городского парламента Екатерина Алтабаева.

Согласно тесту законопроекта, в план приватизации на ближайшие три года предлагалось включить 12 государственных унитарных предприятий (ГУП) Севастополя.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, приватизация этих предприятий путем преобразования в хозобщества со 100-процентной долей правительства города должно способствовать повышению рентабельности, качества работы, привлечению инвестиций, развитию конкуренции и созданию рабочих мест.

Однако, по мнению ряда депутатов, законопроект требует существенной доработки, так как не все из предложенных предприятий стоит приватизировать.

"На мой взгляд, часть предприятий, которые правительство предлагает приватизировать, вообще не должны быть в списке, в перечень включены предприятия, выполняющие важные государственные, стратегические функции, например, Единый расчетный центр. Ведь приватизируется не бизнес, а помещения, а потом люди станут не нужны, а нужны будут помещения. К таким рискам относятся ГУПы "Пансионаты Севастополя", "Севастопольский морской порт", "Севавтотранс", "Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя" - рано еще принимать решение об их приватизации", - сказал вице-спикер Заксобрания Александр Кулагин.

Ранее сообщалось, что из 42 ГУПов в Севастополе в 2017 году было запланировано к преобразованию в хозобщества 11 компаний.