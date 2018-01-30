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Медведев считает возможным снятие ограничений в торговле с ЕС

Экономика и бизнес
30 января, 16:25 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 30, января. /ТАСС

Глава кабмина отметил, что снятие ограничений возможно только на взаимной основе

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает возможным снятие ограничений, в частности, на поставки в РФ груш из Бельгии, но только на взаимной основе. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с главой правительства Бельгии Шарлем Мишелем.

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"У нас в России холодно, но не везде так холодно как в Москве, Петербурге или Мурманске; у нас тоже груши растут - на Кавказе, в Ростовской области, в Ставрополье, в Крыму", - сказал Медведев, отвечая на вопрос бельгийского журналиста о перспективах отмены ограничений на поставки фруктов из Европы. "Но это не значит, что мы закрываем возможности для поставок плодоовощной продукции - груш, яблок и других фруктов из других стран", - отметил но.

"Но для того, чтобы это произошло, нам нужно отказаться от ограничений, которые мы ввели", - заявил премьер РФ. "И здесь возможен только симметричный подход: если есть санкции - есть ответные меры, если санкции схлопываются или мы намечаем какую-то карту ухода от этих санкций, - естественно, мы намечаем и то, каким образом мы будем восстанавливать торговлю теми товарами, которые попали под ограничения", - пояснил Медведев.

"Вот если мы будем идти таким путем, тогда все это состоится", - заключил премьер.

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Персоны
Мишель, Шарль Медведев, Дмитрий Анатольевич
Темы
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