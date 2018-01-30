Медведев считает возможным снятие ограничений в торговле с ЕС

ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает возможным снятие ограничений, в частности, на поставки в РФ груш из Бельгии, но только на взаимной основе. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с главой правительства Бельгии Шарлем Мишелем.

"У нас в России холодно, но не везде так холодно как в Москве, Петербурге или Мурманске; у нас тоже груши растут - на Кавказе, в Ростовской области, в Ставрополье, в Крыму", - сказал Медведев, отвечая на вопрос бельгийского журналиста о перспективах отмены ограничений на поставки фруктов из Европы. "Но это не значит, что мы закрываем возможности для поставок плодоовощной продукции - груш, яблок и других фруктов из других стран", - отметил но.

"Но для того, чтобы это произошло, нам нужно отказаться от ограничений, которые мы ввели", - заявил премьер РФ. "И здесь возможен только симметричный подход: если есть санкции - есть ответные меры, если санкции схлопываются или мы намечаем какую-то карту ухода от этих санкций, - естественно, мы намечаем и то, каким образом мы будем восстанавливать торговлю теми товарами, которые попали под ограничения", - пояснил Медведев.

"Вот если мы будем идти таким путем, тогда все это состоится", - заключил премьер.