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Швейцарская "дочка" Сбербанка создает инфраструктуру для торговли криптовалютой

Экономика и бизнес
30 января, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

На первом этапе операции с криптовалютой смогут проводить только юридические лица

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Дочерний банк Сбербанка в Швейцарии - Sberbank (Switzerland) AG - создает инфраструктуру для торговли криптовалютой. Об этом сообщил на брифинге вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков "Сбербанк CIB" Андрей Шеметов.

"В России мы не можем торговать [криптовалютой]. Но мы хотим удовлетворять интересы клиентов, и мы считаем, что у нас должен быть доступ к широкому спектру продуктов. Швейцарское законодательство позволяет торговать криптовалютой, мы сейчас готовим полностью инфраструктуру, чтобы предлагать такие сервисы в рамках нашей швейцаркой структуры", - сообщил он.

"Мы полностью выстраиваем трейдинговую инфраструктуру, чтоб можно было открывать как собственные позиции, так и давать клиентский сервис, то есть покупать и продавать для клиента. Это будет только для юридических лиц на первом этапе", - добавил Шеметов.

В декабре зампред правления Сбербанка Максим Полетаев говорил, что Sberbank (Switzerland) AG - изучает возможность создания криптовалютного фонда.

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