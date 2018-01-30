Госэкспертиза одобрила продление ветки метро в Нижнем Новгороде к стадиону ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 января. /ТАСС/. Эксперты Главгосэкспертизы выдали положительные заключения по проектной документации, результатам инженерных изысканий и сметной стоимости строительства строящейся Сормовско-Мещерской линии нижегородского метро, ведущей к стадиону "Нижний Новгород", на котором летом пройдут матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"Проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также была проведена повторная проверка достоверности определения сметной стоимости строительства. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения" - говорится в сообщении.

Сормовско-Мещерская линия - вторая ветка Нижегородского метрополитена и единственная в России линия с левосторонним движением. Стадион "Нижний Новгород" расположен на Стрелке у слияния Оки и Волги, рядом находится новый микрорайон "Мещерское озеро", откуда до уже работающих станций метро можно добраться только на наземном транспорте. Новая станция метро "Стрелка" появится недалеко от стадиона. "Станция относится к колонному типу, она получит два подземных вестибюля, примыкающих к подуличным подземным пешеходным переходам. Предполагается, что пользоваться станцией будут до 104,5 тыс. пассажиров в сутки, или порядка 30,5 млн в год", - говорится в сообщении.

Новая линия метро предполагает и второй этап строительства, проект которого ранее рассматривали специалисты Главгосэкспертизы. Линия будет продлена от станции "Стрелка" до станции "Волга", открытие которой запланировано на 2024 год. Общая длина новой ветки метрополитена составит 4,55 км.

Первый поезд с пассажирами проехал от станции "Московская" до станции "Пролетарская" нижегородского метрополитена 19 ноября 1985 года, а со следующего дня на этом участке началось регулярное движение. Нижегородское метро включает в себя две линии и 14 станций, общая протяженность составляет 18,9 км. По данным, указанным на сайте администрации Нижнего Новгорода, в среднем за сутки через нижегородское метро проходит около 140 тыс. пассажиров, а во время ухудшения погодных условий пассажиропоток увеличивается до 200 тыс. человек.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 городов. В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа: 18 июня сборная Швеции сыграет с Южной Кореей, 21 июня аргентинцы встретятся с хорватами, 24 июня команда Англии померится силами с Панамой, а 27 июня Швейцария сыграет с Коста- Рикой. В 1/8 финала 1 июля сыграет победитель группы D и команда, занявшая второе место в группе C, а 6 июля в городе пройдет матч 1/4 финала.