Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уменьшение количества двигателей до двух на Ил-96 снизит расходы на обслуживание

Экономика и бизнес
30 января, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Ожидаемым итогом модернизации должно стать повышение привлекательности самолета для заказчиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Расходы на ремонт и обслуживание самолета Ил-96-400М снизятся, если вместо четырех двигателей установить два. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина".

Интервью

Николай Таликов

ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника

Перейти в раздел Интервью

"Самолет создается с классической силовой установкой - четырехдвигательной. Рассматривается и вариант двухдвигательной установки с новыми отечественными ПД-35. Ожидается, что они позволят снизить расход топлива на 12-15%. В случае уменьшения количества двигателей снизятся и расходы на их техническое обслуживание и ремонт, что тоже может влиять на привлекательность Ил-96-400М для заказчика", - сказали в компании.

Ранее главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов рассказал в интервью ТАСС, что есть планы по уменьшению количества двигателей на Ил-96 до двух. По его словам, конструкцию крыла придется сделать немного другой, а также нужно будет переделать некоторые системы. "Но мы записали сегодня это во всех наших документах и ждем появления ПД-35", - сказал он.

Ил-96-400М создается на базе серийного сертифицированного самолета Ил-96-300 в целях дальнейшего совершенствования самолетов этого типа и расширения их транспортных возможностей за счет удлинения фюзеляжа и установки более мощных двигателей ПС-90А1 взамен ПС-90А. В зависимости от компоновки самолет сможет взять на борт до 400 пассажиров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на Родину
2
На Украине провели испытание новой крылатой ракеты
3
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
4
Путин призвал больше думать о России, а не о "кремлевском списке" США
5
Южнокорейскую гимнастку заставили извиниться за "лайк" под фото Сотниковой в Instagram
6
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
7
Путин: обвинения в адрес спортсменов РФ основаны на словах "придурка Родченкова"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама