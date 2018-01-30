Азербайджанский деловой центр откроется в Астрахани в марте 2018 года

АСТРАХАНЬ, 30 января. /ТАСС/. Азербайджанский деловой центр площадью 5 тыс. кв. м откроется в Астрахани в марте этого года. В многофункциональном пятиэтажном здании разместятся выставочный зал, конференц-зал, офисные помещения и мини-отель, сообщил во вторник на итоговой коллегии областной министр международных и внешнеэкономических связей Денис Афанасьев.

Церемония закладки памятной капсулы на месте строительства Азербайджанского делового центра состоялась в декабре 2016 года. Ранее сообщалось, что объект будет открыт до конца 2017 года.

"В марте 2018 года в Астрахани откроется Азербайджанский деловой центр, строительство которого велось весь прошлый год. Общая площадь застройки составляет 5 тыс. кв. м. В многофункциональном пятиэтажном здании разместятся выставочный зал, конференц-зал, просторные офисные помещения, мини-отель с комфортабельными номерами", - сказал Афанасьев, не уточнив причины переноса сдачи объекта.

Региональный министр отметил, что центр строился на средства Фонда Гейдара Алиева. Инвестиции в регион, согласно заявленному бизнес-плану, составили 208,56 млн рублей. Афанасьев также отметил, что в то же время в Баку началось строительство Астраханского делового центра. Совместная работа двух объектов призвана расширить торгово- экономические и транспортно-логистические связи между регионом и Азербайджаном, воспользоваться бизнес-площадками смогут также бизнесмены из других субъектов России.

Фонд Гейдара Алиева (неправительственная организация некоммерческого характера - прим. ТАСС) и Астраханская область начали сотрудничать в 2009 году. За это время в Астрахани был установлен памятник лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, открыт сквер его имени, пешеходный мост "Дружбы России и Азербайджана", развлекательный городок "Мечта", детский сад. В свою очередь, при поддержке Астраханской стороны в Азербайджане открыт парк Дружбы Баку и Астрахани. По итогам 2017 года по всем показателям внешней торговли области с Азербайджаном зафиксирован рост, внешнеторговый оборот составил более $16 млн - в 4,3 раза больше, чем в 2016 году.