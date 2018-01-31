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Медведев обсудит реализацию приоритетного проекта по поддержке малого бизнеса

Экономика и бизнес
31 января, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Участники заседания рассмотрят вопросы актуализации паспорта приоритетного проекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в среду первое в этом году заседание президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором будет обсуждаться поддержка малого бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Участники заседания обсудят вопросы актуализации паспорта приоритетного проекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в части уточнения показателей, развития центров оказания услуг, создания новых сервисов для малого бизнеса", - говорится в сообщении.

В заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, зампред кабмина Аркадий Дворкович, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр связи и массовых коммуникации Николай Никифоров, глава Минздрава Вероника Скворцова и глава Минтруда Максим Топилин.

Паспорт приоритетного проекта по поддержке предпринимательской инициативы был утвержден в ноябре 2016 года, его ключевая цель - оказание помощи более 330 тыс. субъектам индивидуального и малого предпринимательства и обеспечение занятости в этой сфере 1,2 млн человек. Срок реализации проекта рассчитан до марта 2019 года, среди предусмотренных им мер поддержки - расширение доступа малого бизнеса и ИП к закупкам крупнейших заказчиков, развитие информационной системы и центров оказания госуслуг малому предпринимательству по принципу одного окна, а также системы подготовки и повышения квалификации кадров.

Приоритетные проекты

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам был образован в 2016 году для обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и местных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией приоритетных проектов (в сферах образования, здравоохранения, ипотеки, ЖКХ, международной кооперации, производительности труда, малого бизнеса, дорожного строительства, экологии, развития моногородов и др.)

Для решения текущих вопросов деятельности Совета был сформирован президиум, председателем которого является глава правительства. Предыдущий раз президиум Совета по стратегическому развитию собирался 13 декабря прошлого года, на нем обсуждалась реализация приоритетных проектов в сферах образования и медицины.

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Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Силуанов, Антон Германович Топилин, Максим Анатольевич Скворцова, Вероника Игоревна Орешкин, Максим Станиславович Медведев, Дмитрий Анатольевич Никифоров, Николай Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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