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Facebook запретит размещать рекламу криптовалют

Экономика и бизнес
31 января, 1:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Администрация соцсети попросила пользователей сообщать о публикациях, нарушающих это правило

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© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

ТАСС, 31 января. Социальная сеть Facebook запретит размещать у себя рекламу криптовалют и бинарных опционов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба соцсети.

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"Мы вводим новую политику, которая запрещает рекламу финансовых продуктов и сервисов, связанных с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями, такими как бинарные опционы и криптовалюта", - говорится в сообщении. Сервис также попросил пользователей сообщать о публикациях, нарушающих новые правила.

Ранее Facebook сообщал об изменениях, которые позволят пользователям видеть больше новостей от родных и друзей, и меньше рекламного контента, такого как посты от компаний, брендов и СМИ.

Facebook был основан 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире. Цукерберг ранее не раз заявлял, что социальная сеть намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.

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