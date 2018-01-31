Facebook запретит размещать рекламу криптовалют

ТАСС, 31 января. Социальная сеть Facebook запретит размещать у себя рекламу криптовалют и бинарных опционов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба соцсети.

"Мы вводим новую политику, которая запрещает рекламу финансовых продуктов и сервисов, связанных с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями, такими как бинарные опционы и криптовалюта", - говорится в сообщении. Сервис также попросил пользователей сообщать о публикациях, нарушающих новые правила.

Ранее Facebook сообщал об изменениях, которые позволят пользователям видеть больше новостей от родных и друзей, и меньше рекламного контента, такого как посты от компаний, брендов и СМИ.

Facebook был основан 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире. Цукерберг ранее не раз заявлял, что социальная сеть намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.