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Мексика может привлечь до $130 млрд на нефтегазовом аукционе 31 января

Экономика и бизнес
31 января, 1:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Газета El Universal отмечает, что 29 блоков торгов смогут обеспечить инвестиции в размере $4,5 млрд за каждый контракт

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ТАСС, 31 января. Двадцать шесть международных нефтяных компаний примут участие в тендере на шельфовые месторождения в Мексике 31 января. Об этом сообщает в своей электронной версии газета El Universal.

По данным издания, если будут разыграны все лоты, Мексика сможет привлечь до $130 млрд.

Отмечается, что аукцион будет включать в себя 29 блоков, которые смогут обеспечить инвестиции в размере $4,5 млрд за каждый контракт.

В тендере примут участие 26 компаний из 16 стран, среди которых - BHP Billiton, China Offshore Oil Corporation, Noble Energy, Pemex Exploration and Production (PEP), Shell, Statoil, Total E&P, ONGC Videsh, ENI и Qatar Petroleum.

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