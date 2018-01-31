Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Куба договорилась о поставках нефти из Алжира

Экономика и бизнес
31 января, 3:50 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 31, января. /ТАСС

В свою очередь Гавана взяла на себя обязательство увеличить в североафриканскую страну экспорт медицинских услуг

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАВАНА, 31 января. /ТАСС/. Куба и Алжир подписали межправительственное соглашение о поставках нефти. Как сообщило во вторник кубинское агентство Prensa Latina, Алжир обязался поставлять нефть на остров в ближайшие три года - с 2019 по 2021 год.

Объем поставок не уточняется. Куба, в свою очередь, взяла на себя обязательство увеличить экспорт медицинских услуг в Алжир, являющийся главным торговым партнером карибской страны в Африке.

Соглашение было подписано в рамках визита на Кубу алжирской правительственной делегации во главе с министром здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы Мухтаром Хазбаляви.

Как сообщило агентство EFE со ссылкой на алжирские специализированные издания, в 2017 году африканская страна отправила на Кубу 2,1 млн баррелей нефти. Как ожидается, в нынешнем году объем поставок сохранится на том же уровне.

Поставки нефти из Венесуэлы долгое время обеспечивали потребности Кубы примерно на 70%. Однако с 2014 года они сократились на 40%, и карибская страна оказалась вынуждена искать новых поставщиков.

В мае - июне 2017 года "Роснефть" поставила на Кубу 200 тыс. тонн нефти. В ноябре 2017 года российская компания и кубинская Cubametales подписали договор о продолжении поставок нефти и нефтепродуктов на Кубу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Куба Алжир Венесуэла
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
6
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
7
Глава Минфина США пообещал использовать "кремлевский список" для дополнительных санкций
Темы дня
Новости партнеров
Реклама