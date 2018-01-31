СМИ: Куба договорилась о поставках нефти из Алжира

ГАВАНА, 31 января. /ТАСС/. Куба и Алжир подписали межправительственное соглашение о поставках нефти. Как сообщило во вторник кубинское агентство Prensa Latina, Алжир обязался поставлять нефть на остров в ближайшие три года - с 2019 по 2021 год.

Объем поставок не уточняется. Куба, в свою очередь, взяла на себя обязательство увеличить экспорт медицинских услуг в Алжир, являющийся главным торговым партнером карибской страны в Африке.

Соглашение было подписано в рамках визита на Кубу алжирской правительственной делегации во главе с министром здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы Мухтаром Хазбаляви.

Как сообщило агентство EFE со ссылкой на алжирские специализированные издания, в 2017 году африканская страна отправила на Кубу 2,1 млн баррелей нефти. Как ожидается, в нынешнем году объем поставок сохранится на том же уровне.

Поставки нефти из Венесуэлы долгое время обеспечивали потребности Кубы примерно на 70%. Однако с 2014 года они сократились на 40%, и карибская страна оказалась вынуждена искать новых поставщиков.

В мае - июне 2017 года "Роснефть" поставила на Кубу 200 тыс. тонн нефти. В ноябре 2017 года российская компания и кубинская Cubametales подписали договор о продолжении поставок нефти и нефтепродуктов на Кубу.