Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WSJ: минюст США проводит проверку в отношении Apple по факту замедления работы iPhone

Экономика и бизнес
31 января, 4:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, января. /ТАСС

Однако, как отмечает издание, это не гарантирует, что компании предъявят какие-либо официальные обвинения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ASSOCIATED PRESS / Andy Wong

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Министерство юстиции США инициировало проверку в отношении корпорации Apple по факту замедления работы смартфонов iPhone старых моделей. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

Подробности расследования неизвестны. Как отмечает издание, проверки минюста обычно направлены на выявление случаев нарушения закона, но не обязательно означают, что компании могут быть предъявлены какие-то официальные обвинения.

Смотрите также

WSJ: Apple признала, что занижает скорость работы предыдущих моделей iPhone

Apple пообещала никогда не замедлять работу старых iPhone

ABC: Apple позволит отключать замедление iPhone

По данным The Wall Street Journal, аналогичную проверку в отношении Apple также проводит комиссия по ценным бумагам и биржам США. Она обычно инициирует разбирательства в случае подозрений, что та или иная компания утаила от своих инвесторов часть информации, которая потенциально может отразиться на ее капитале и стоимости акций.

В конце прошлого года Apple признала, что замедляла работу старых моделей своих устройств из-за того, что установленные в них литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность, и их энергии может не хватать, к примеру, в момент пользования аппаратами в холодную погоду. Чтобы избежать внезапных отключений, корпорация внесла изменения в операционную систему iOS, которые замедляют выполнение определенных задач при нехватке ресурсов.

За такой шаг компания подверглась критике. Она принесла извинения потребителям и снизила цену на новые аккумуляторы для старых моделей. Впоследствии Apple сообщила, что выпустит обновление для iOS, которое добавит возможность отключения функции искусственного замедления работы старых устройств в случае нехватки энергии.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную продукцию. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $900 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
6
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
7
Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама