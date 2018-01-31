WSJ: минюст США проводит проверку в отношении Apple по факту замедления работы iPhone

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Министерство юстиции США инициировало проверку в отношении корпорации Apple по факту замедления работы смартфонов iPhone старых моделей. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

Подробности расследования неизвестны. Как отмечает издание, проверки минюста обычно направлены на выявление случаев нарушения закона, но не обязательно означают, что компании могут быть предъявлены какие-то официальные обвинения.

По данным The Wall Street Journal, аналогичную проверку в отношении Apple также проводит комиссия по ценным бумагам и биржам США. Она обычно инициирует разбирательства в случае подозрений, что та или иная компания утаила от своих инвесторов часть информации, которая потенциально может отразиться на ее капитале и стоимости акций.

В конце прошлого года Apple признала, что замедляла работу старых моделей своих устройств из-за того, что установленные в них литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность, и их энергии может не хватать, к примеру, в момент пользования аппаратами в холодную погоду. Чтобы избежать внезапных отключений, корпорация внесла изменения в операционную систему iOS, которые замедляют выполнение определенных задач при нехватке ресурсов.

За такой шаг компания подверглась критике. Она принесла извинения потребителям и снизила цену на новые аккумуляторы для старых моделей. Впоследствии Apple сообщила, что выпустит обновление для iOS, которое добавит возможность отключения функции искусственного замедления работы старых устройств в случае нехватки энергии.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную продукцию. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $900 млрд.