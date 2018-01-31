Трамп заявил, что США намерены исправить "плохие торговые соглашения" и заключить новые

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены исправить торговые соглашения, которые являются невыгодными для Вашингтона, и заключить новые. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая с традиционным посланием "О положении страны" на совместном заседании Сената и Палаты представителей американского Конгресса.

"Эра экономической капитуляции окончена. Теперь мы ожидаем, что торговые отношения будут справедливыми и, что особенно важно, взаимовыгодными. Мы будем работать над исправлением плохих торговых соглашений и заключать новые. Мы будем защищать американскую рабочую силу и американскую интеллектуальную собственность, строго следуя нашим правилам торговли", - заявил хозяин Белого дома.