Трамп назвал одним из приоритетных вопросов снижение цен в США на рецептурные лекарства

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Снижение стоимости рецептурных медицинских препаратов в США является одним из приоритетных направлений внутренней политики нынешней администрации. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая с традиционным посланием "О положении страны" на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса.

"Один из моих важнейших приоритетов - снизить цены на рецептурные лекарства. Во многих других государствах такие препараты стоят куда дешевле, чем у нас в США. Именно поэтому я поручил моей администрации сделать исправление несправедливо высоких цен на лекарства одним из наших важнейших приоритетов", - сказал он.