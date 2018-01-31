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Трамп назвал одним из приоритетных вопросов снижение цен в США на рецептурные лекарства

Экономика и бизнес
31 января, 6:02 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, января. /ТАСС

Глава Белого дома отметил, что во многих странах препараты стоят значительно дешевле

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ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Снижение стоимости рецептурных медицинских препаратов в США является одним из приоритетных направлений внутренней политики нынешней администрации. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая с традиционным посланием "О положении страны" на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса.

"Один из моих важнейших приоритетов - снизить цены на рецептурные лекарства. Во многих других государствах такие препараты стоят куда дешевле, чем у нас в США. Именно поэтому я поручил моей администрации сделать исправление несправедливо высоких цен на лекарства одним из наших важнейших приоритетов", - сказал он.

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