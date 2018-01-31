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Минфин разместил ОФЗ двух выпусков на общую сумму 30 млрд руб.

Экономика и бизнес
31 января, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Средневзвешенная доходность выпуска составляет 7,52% годовых

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26221 (погашение 23 марта 2033 года) на сумму 15 млрд руб. Об этом сообщается на сайте министерства.

При этом объем предложения составлял 15 млрд руб., средневзвешенная доходность выпуска - 7,52% годовых. Спрос на аукционе достиг 40,012 млрд руб.

Кроме того, Минфин разместил ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26222 (погашение 14 октября 2024 года) на сумму 15 млрд руб. при объеме предложения в 15 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,12% годовых. Спрос на аукционе достиг 68,317 млрд руб.

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