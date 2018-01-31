Коболев: Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал "очередным звоночком" для Киева разрешение Германии на строительство газопровода "Северный поток - 2".

"Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов конвейерного создания рабочих групп). Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало", - сообщил он в среду на своей странице в Facebook.

Горное ведомство города Штральзунд (Германия) ранее выдало разрешение на строительство и эксплуатацию 55-километрового участка газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии, сообщил в среду оператор проекта - компания Nord Stream 2 AG.

При этом еще одно, последнее разрешение от германских властей - Федерального ведомства по судоходству и гидрографии - оператор ожидает получить в первом квартале 2018 года. Завершить процедуру согласования проекта строительства и эксплуатации морской части "Северного потока - 2" ориентировочно планируется в феврале. В процессе находится получение разрешений по "Северному потоку - 2" от национальных регуляторов еще четырех стран, вдоль чьих территорий будет пролегать труба, - России, Финляндии, Швеции и Дании.

Ранее в "Нафтогазе" неоднократно высказывали опасения, что транзит российского газа через Украину может сократиться до минимальных значений, а то и вовсе прекратиться в связи в введением в эксплуатацию обходных газопроводов, таких как "Северный поток" и "Турецкий поток", а также прекращением действия транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" с 2021 года. Украинская сторона рассчитывает создать консорциум по управлению своей газотранспортной системой с участием иностранных партнеров (прежде всего из ЕС и США), чтобы получить гарантии сохранения транзитных поставок.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость оценивается в €9,5 млрд. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.