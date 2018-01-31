Ярославская область намерена увеличить турпоток за счет развития аэропорта

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Ярославская область намерена развивать аэропорт Туношна как один из инструментов увеличения турпотока в Ярославль и другие города Золотого кольца России. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор региона Дмитрий Миронов.

"Мы будем развивать аэропорт Туношна, планируем реконструкцию пассажирского терминала. Мы планируем увеличить въездной туризм, как можно больше туристов привлечь в столицу Золотого кольца, в целом привлечь внимание к городам Золотого кольца и к нашему региону", - сказал губернатор.

Аэропорт Туношна создан на базе бывшего военного аэродрома. В 1998 году он его передали в собственность Ярославской области, в 2001 году он был открыт для международных грузовых полетов, затем и для пассажирских.

Правительство региона намерено провести реконструкцию аэропорта. В частности, с привлечением средств инвесторов будет построен грузовой терминал с инфраструктурой. Площадь существующего здания аэровокзала будет увеличена на 500 кв. м.