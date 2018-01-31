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Ингушская компания по выделке рыбьей кожи представит свое производство в Катаре

Экономика и бизнес
31 января, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Глава Минэкономразвития республики Умалат Торшхоев отметил, что изделия компании "Шади" являются брендом Ингушетии

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ингушская компания "Шади", занимающаяся выделкой рыбьей кожи в промышленных объемах, представит свой бизнес в Катаре, где в начале февраля пройдет презентация инвестиционного потенциала республики. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе главы региона.

Планируется, что в Катаре пройдет встреча главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, представителей правительства и бизнес-сообщества республики с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани.

"Среди членов ингушской делегации в Катаре будет представитель компании "Шади", которая занимается выделкой рыбьей кожи в промышленных объемах. Изделия этой компании являются брендом Ингушетии. Среди них различные вещи, аксессуары, настольные приборы, у нас даже есть специалисты, которые делают картины из рыбьей кожи. Надеемся, что это направление нашего бизнеса заинтересует катарских коллег", - цитирует пресс-служба главу Минэкономразвития Ингушетии Умалата Торшхоева.

Как отмечается, это будет первая ознакомительная поездка представителей власти и бизнес-сообщества Ингушетии в Катар.

Делегация из северокавказского региона покажет катарским коллегам презентационный видеоролик о республике. Помимо этого, будет презентация со слайдами, в которой будет рассказано о тех льготах, которые действуют для инвесторов в Ингушетии.

Речь идет о полном освобождении от налога на имущество, снижении налога на прибыль до 12,5%, а также скидки в размере 95% на арендную плату земли, находящейся в государственной собственности.

По словам главы субъекта, для Ингушетии иностранные инвестиции представляют особый интерес.

"Для нашей республики это стратегически важное направление сотрудничества, выход нашей экономики на новый уровень развития. Помимо этого, мы заинтересованы в экспорте нашей сельхозпродукции, и Катар в этом плане - перспективное направление", - цитирует Евкурова его пресс-служба.

В начале ноября 2017 года Ингушетию посетила делегация послов арабских государств, в том числе Катара. В ходе поездки дипломаты осмотрели промышленные и сельскохозяйственные объекты республики, оценили экспортный потенциал региона и обсудили меры поддержки инвесторов. В частности, посол Катара в России Фахад Мохамед Аль-Аттыйя выразил заинтересованность в сотрудничестве с Ингушетией в сфере импорта сельхозпродукции.

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