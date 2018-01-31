Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 56.18
€ 69.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростовский завод начинает выпуск оборудования для тепловозов взамен украинского аналога

Экономика и бизнес
31 января, 16:54 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 31, января. /ТАСС

Новочеркасский электровозостроительный завод планирует изготовить установочную партию агрегатов - всего 60 штук

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 января. /ТАСС/. Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в ЗАО "Трансмашхолдинг") в Ростовской области освоил производство тягового агрегата для тепловозов взамен украинского аналога. Об этом сообщает департамент по внешним связям ЗАО "Трансмашхолдинг".

"На НЭВЗ освоено производство синхронного тягового агрегата (АТ2С-2800/600) для дизель-генератора пассажирских магистральных тепловозов ТЭП70БС. Этот проект осуществляется в рамках программы импортозамещения, реализуемой правительством РФ, субсидируется Министерством промышленности и торговли России. Агрегат производится взамен украинского аналога и состоит из двух синхронных генераторов", - говорится в сообщении.

Как сообщает департамент по внешним связям, НЭВЗ планирует изготовить установочную партию агрегатов - всего 60 штук.

Завод в 2016 году в рамках программы импортозамещения наладил серийный выпуск генераторов и возбудителей для тепловоза 2ТЭ25КМ (производства Брянского машиностроительного завода). В 2017 году НЭВЗ изготовил порядка 180 таких комплектов.

Магистральный пассажирский тепловоз ТЭП70БС - первый отечественный серийный пассажирский тепловоз, оснащенный системой энергоснабжения вагонов поезда. Скорость тепловоза - 160 км/ч - позволяет использовать его практически во всех направлениях. Тепловозы ТЭП70БС эксплуатируются на железных дорогах России, Белоруссии, Литвы и Узбекистана.

Новочеркасский электровозостроительный завод - крупнейший российский производитель магистральных и промышленных электровозов.

Как сообщал ТАСС, НЭВЗ в 2018 году планирует увеличить объем производства в 1,6 раза за счет увеличения заказа от ОАО "РЖД".

В 2018 году планируется изготовить 480 секций электровозов, отгрузить заказчику - 488 секций.

Также в 2018 году планируется изготовить 207 генераторов, семь тяговых агрегатов, которые выпускаются при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, а также 384 двигателей для тепловозов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ростовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Коболев: Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"
2
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Welcome Home, или Возвращение на Родину
5
Умер создатель мультфильмов про кота Леопольда
6
"Синее кровавое суперлуние": куда смотреть и чего опасаться
7
Пентагон опубликовал видеозапись маневра Су-27 во время перехвата самолета-разведчика США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама