Ростовский завод начинает выпуск оборудования для тепловозов взамен украинского аналога

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 января. /ТАСС/. Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в ЗАО "Трансмашхолдинг") в Ростовской области освоил производство тягового агрегата для тепловозов взамен украинского аналога. Об этом сообщает департамент по внешним связям ЗАО "Трансмашхолдинг".

"На НЭВЗ освоено производство синхронного тягового агрегата (АТ2С-2800/600) для дизель-генератора пассажирских магистральных тепловозов ТЭП70БС. Этот проект осуществляется в рамках программы импортозамещения, реализуемой правительством РФ, субсидируется Министерством промышленности и торговли России. Агрегат производится взамен украинского аналога и состоит из двух синхронных генераторов", - говорится в сообщении.

Как сообщает департамент по внешним связям, НЭВЗ планирует изготовить установочную партию агрегатов - всего 60 штук.

Завод в 2016 году в рамках программы импортозамещения наладил серийный выпуск генераторов и возбудителей для тепловоза 2ТЭ25КМ (производства Брянского машиностроительного завода). В 2017 году НЭВЗ изготовил порядка 180 таких комплектов.

Магистральный пассажирский тепловоз ТЭП70БС - первый отечественный серийный пассажирский тепловоз, оснащенный системой энергоснабжения вагонов поезда. Скорость тепловоза - 160 км/ч - позволяет использовать его практически во всех направлениях. Тепловозы ТЭП70БС эксплуатируются на железных дорогах России, Белоруссии, Литвы и Узбекистана.

Новочеркасский электровозостроительный завод - крупнейший российский производитель магистральных и промышленных электровозов.

Как сообщал ТАСС, НЭВЗ в 2018 году планирует увеличить объем производства в 1,6 раза за счет увеличения заказа от ОАО "РЖД".

В 2018 году планируется изготовить 480 секций электровозов, отгрузить заказчику - 488 секций.

Также в 2018 году планируется изготовить 207 генераторов, семь тяговых агрегатов, которые выпускаются при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, а также 384 двигателей для тепловозов.