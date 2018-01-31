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Захарова: "Северный поток-2" укрепляет европейскую энергобезопасность

Экономика и бизнес
31 января, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

По словам представителя МИД РФ, реализация газопровода не направлена на то, чтобы лишить кого-либо возможности осуществлять транзит на конкурентных условиях

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Проект газопровода "Северный поток-2" не подрывает энергетическую безопасность Европы, а напротив, укрепляет ее путем диверсификации маршрутов поставок газа и снижения транзитных рисков. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавние высказывания главы польского правительства Матеуша Моравецкого в интервью польским СМИ о том, что польский премьер предложил президенту США Дональду Трампу распространить антироссийские санкции на проект "Северный поток-2" для остановки или затруднения его реализации.

"Хотелось бы еще раз напомнить польской стороне, что газопровод "Северный поток-2" не подрывает энергетическую безопасность Европы, а укрепляет ее путем диверсификации маршрутов поставок газа и нивелирования транзитных рисков, повышения надежности газоснабжения конечных потребителей, - сказала дипломат. - Реализация планов "Северного потока-2" не направлена на то, чтобы лишить кого-либо возможности осуществлять транзит на конкурентных условиях, и это касается как Польши, так и Украины. В принципиальном плане российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить определенные объемы транзита газа в Европу по действующим маршрутам после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" при согласовании стабильных и выгодных экономических условий".

По словам Захаровой, крайне негативное отношение Польши к "Северному потоку-2" давно известно. "Сейчас начали говорить об этом открыто, - сказала она. - Вся аргументация польской стороны не выдерживает никакой критики".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в качестве альтернативы "Северному потоку-2" Польша пытается предложить импорт сжиженного газа из США, что должно сделать США крупным поставщиком газа в Европу, а Польшу - европейским газовым хабом.

"Что касается распространения американской юрисдикции на данный проект (лоббируемый Варшавой проект поставок сжиженного газа в Европу - прим. ТАСС), то многие европейские страны высказывали обеспокоенность в связи с попытками США применить приемы недобросовестной конкуренции, к которым, как мы теперь видим, стараются примкнуть и в Варшаве, - подчеркнула она. - Мы последовательно выступаем против намерений торпедировать конструктивную инициативу в сфере энергетики, которая служит интересам европейских потребителей российских энергоресурсов".

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Персоны
Трамп, Дональд Моравецкий, Матеуш Захарова, Мария Владимировна
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