Тамбовские следователи помогли рабочим завода вернуть долг по зарплате на 31 млн рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Следователи в Тамбовской области помогли рабочим завода "Моршансккхиммаш" вернуть долг по крупнейшему в регионе долгу по зарплате на сумму более 31 млн рублей. Об этом в среду сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления (СУ) СК по Тамбовской области Елена Крясна.

"Следователи помогли вернуть почти 450 работникам завода "Моршанскхиммаш" долг по зарплате на сумму свыше 31 млн рублей. Это был крупнейший в регионе долг по зарплате. Людям помогала получить заработанные деньги и областная власть, и власть города Моршанска, они приглашали руководство завода на разные комиссии, убеждали, проводили переговоры", - сказала Крясна.

По ее словам, гендиректор завода "Моршанскхиммаш" задолжал работникам зарплату с сентября по декабрь 2016 года. "При этом на расчетный счет завода поступали деньги, но руководство направляло их в производственный процесс, своим контрагентам. Хотя, по закону, должны были вначале заплатить людям, а уже потом решать все свои проблемы", - уточнила Крясна.

Она добавила, что следователи Моршанского межрайонного следственного отдела СУ СК по региону возбудили уголовное дело по статье 145.1 УК РФ "Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев", после чего руководители завода вернули людям долги.

Как уточнила Крясна, следователи также помогли вернуть долги по зарплате и 150 работникам Моршанской табачной фабрики, которым гендиректор с июля по сентябрь 2017 года не выплатил почти 5,5 млн рублей. В отношении него моршанские следователи также возбудили уголовное дело по статье 145.1 УК РФ "Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев", после чего он тоже вернул долги своим работникам.

Завод "Моршанскхиммаш" основан в 1932 году, является градообразующим предприятием Моршанска Тамбовской области, производит емкостное, теплообменное и колонное оборудование для различных отраслей экономики. Среди его последних заказов - поставка фюзеляжных баков для новейшего воздушного танкера, самолета-топливозаправщика ИЛ-78М-90А, производство оборудования для Белорусской, Армянской, Нововоронежской атомных электростанций, для строящегося завода ракетного топлива по Федеральной космической программе России на 2016-2025 годы.