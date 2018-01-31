Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 56.18
€ 69.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума примет законы о продлении амнистии капиталов в целом до конца следующей недели

Экономика и бизнес
31 января, 17:12 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Госдума может принять в целом законы по амнистии капиталов до конца следующей недели с тем, чтобы они могли быть подписаны президентом до 1 марта 2018 года. Об этом сообщил журналистам по итогам Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков ("Единая Россия").

"Мы сегодня специально собрались на это заседание Совета Думы для того, чтобы рассмотреть и отправить в рассылку три законопроекта, касающихся продления амнистии капиталов. На встрече депутатов с президентом РФ обсуждался этот вопрос, и инициатива российского бизнеса - о том, чтобы продлить на 2018 год порядок, который был установлен законопроектами по амнистии капитала", - сказал он.

Депутат напомнил, что группа депутатов Госдумы внесла законопроект о продлении амнистии капиталов и соответствующие поправки в Налоговый и Уголовный кодексы. "Мы планируем рассмотреть в первом чтении этот законопроект на заседании Госдумы 7 февраля, и затем чтобы на этой неделе в пятницу рассмотреть его во втором и третьем чтении, с тем, чтобы направить его в Совет Федерации, чтобы эти законопроекты могли быть подписаны в феврале этого года, до 1 марта", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Единая Россия"
Страны
Россия
Персоны
Жуков, Александр Дмитриевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Коболев: Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"
2
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Welcome Home, или Возвращение на Родину
5
Умер создатель мультфильмов про кота Леопольда
6
"Синее кровавое суперлуние": куда смотреть и чего опасаться
7
Пентагон опубликовал видеозапись маневра Су-27 во время перехвата самолета-разведчика США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама