Госдума примет законы о продлении амнистии капиталов в целом до конца следующей недели

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Госдума может принять в целом законы по амнистии капиталов до конца следующей недели с тем, чтобы они могли быть подписаны президентом до 1 марта 2018 года. Об этом сообщил журналистам по итогам Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков ("Единая Россия").

"Мы сегодня специально собрались на это заседание Совета Думы для того, чтобы рассмотреть и отправить в рассылку три законопроекта, касающихся продления амнистии капиталов. На встрече депутатов с президентом РФ обсуждался этот вопрос, и инициатива российского бизнеса - о том, чтобы продлить на 2018 год порядок, который был установлен законопроектами по амнистии капитала", - сказал он.

Депутат напомнил, что группа депутатов Госдумы внесла законопроект о продлении амнистии капиталов и соответствующие поправки в Налоговый и Уголовный кодексы. "Мы планируем рассмотреть в первом чтении этот законопроект на заседании Госдумы 7 февраля, и затем чтобы на этой неделе в пятницу рассмотреть его во втором и третьем чтении, с тем, чтобы направить его в Совет Федерации, чтобы эти законопроекты могли быть подписаны в феврале этого года, до 1 марта", - добавил он.