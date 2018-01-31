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Россельхознадзор разрешил еще пяти турецким предприятиям поставлять томаты в Россию

Экономика и бизнес
31 января, 17:54 UTC+3 МОСКВА 31, января. /ТАСС

Ведомство уже проинспектировало эти предприятия в декабре 2017 года

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россельхознадзор с 1 февраля 2018 года под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турции разрешает еще пяти турецким предприятиям поставлять томаты в РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

В декабре 2017 года эти предприятия были проинспектированы специалистами Россельхознадозора.

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"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что с 1 февраля 2018 года под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики разрешила ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика дополнительно пяти турецким предприятиям", - говорится в сообщении ведомства.

Россия с 1 ноября 2017 года разрешила ввоз томатов из Турции, одобренный объем поставок - 50 тыс. т. Доступ на российский рынок получили пока три турецких поставщика. При этом не исключалось, что в дальнейшем квота на поставки может быть расширена. Первая партия турецких помидоров поступила в РФ в середине ноября 2017 года. 

Запрет на поставки в Россию турецких томатов был введен с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24.

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