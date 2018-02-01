Путин в Ростове-на-Дону проведет президиум Госсовета по теме промышленного развития

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг совершит рабочую поездку в Ростов-на-Дону, где проведет заседание президиума Госсовета, осмотрит новый аэропорт Платов, посетит "Ростсельмаш" и пообщается по видеосвязи с работниками Ростовской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Темой заседания президиума Государственного совета станет развитие промышленного потенциала регионов России. "В ходе поездки глава государства осмотрит новый международный аэропорт Платов и посетит производственное объединение "Ростсельмаш", где ознакомится с новыми образцами сельскохозяйственной техники. Кроме того, в режиме видеоконференции президент даст старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС и пообщается с работниками станции", - говорится в сообщении пресс-службы.

В предыдущий раз Путин посещал Ростовскую область в сентябре 2015 года.

Промышленный потенциал регионов

Как сообщается на сайте Кремля, на совещании в январе по подготовке сегодняшнего заседания президиума Госсовета обсуждалось создание инструментов поддержки инвестиционных промышленных проектов, совершенствования механизмов их кредитования и в целом привлечения финансирования в промышленность (биржевые инструменты, лизинг и т. д.), а также снижения стоимости заемного финансирования. Еще ранее, в декабре 2017 года, на заседании рабочей группы Госсовета по развитию региональной промышленной политики ее руководитель, губернатор Тюменской области Владимир Якушев сообщил, что в 2018-2022 годах в субъектах РФ планируется реализация свыше 3,5 тыс. инвестпроектов на сумму около 18 трлн рублей.

Как отмечается на сайте Кремля по итогам декабрьского заседания рабочей группы Госсовета, развитие промышленности в РФ сдерживается ресурсными и финансовыми ограничениями, "дополнительно обострившимися в результате введения экономических санкций". "Поэтому необходимо рассматривать региональный промышленный потенциал как один из основных локомотивов устойчивого экономического роста России. Необходимо концентрироваться на интенсивном росте, обязательном повышении конкурентоспособности промышленной продукции", - говорится в пресс-релизе. В частности, речь идет о необходимости повышения квалификации инженерных и рабочих кадров, координации усилий всех уровней власти, кооперации производств и гармонизации планов развития каждого региона, считают в рабочей группе.

В конце декабря Путин провел заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов. Предыдущее же заседание президиума этого совещательного органа президент собирал в сентябре прошлого года в Ульяновске, оно было посвящено развитию пассажирских перевозок в субъектах РФ.

Новые воздушные ворота

Аэропорт Платов, с которым в четверг ознакомится Путин, был открыт 7 декабря прошлого года одновременно с закрытием старого ростовского аэропорта. Новый аэроузел, возведенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, расположен в 30 км от Ростова-на-Дону.

Свое название новый аэропорт Ростова-на-Дону получил в честь атамана Донского казачьего войска, героя войны 1812 года Матвея Платова. Имя аэропорту было выбрано в 2016 году в ходе народного голосования. По совпадению, таким же - Платов - был и псевдоним Путина во время учебы в разведшколе (об этом факте своей биографии сам президент рассказал в июле 2017 года на встрече с воспитанниками образовательного центра "Сириус").

На одном из совещаний в апреле прошлого года Путин отметил, что "видел с вертолета" ход строительства новой ростовской воздушной гавани. "Это будет первый наш аэропорт, который фактически с нуля построен, прямо в чистом поле", - сказал президент. Отсюда же, из тогда еще строящегося аэропорта Платов, было организовано одно из включений во время "Прямой линии" с президентом в июне прошлого года; Путин тогда назвал возведение этого объекта "большим делом" и для развития Ростовской области, и для развития транспортной инфраструктуры страны в целом.

Ростовская АЭС и "Ростсельмаш"

Ростовская АЭС, первой энергоблок которой был запущен в 2001 году, расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. Второй энергоблок станции был подключен к сети в 2010 году, третий энергоблок был принят в эксплуатацию в 2015 году. Активные работы по строительству четвертого блока, во вводе которого в строй президент примет участие по видеосвязи, велись с 2010 года.

Предприятие "Ростсельмаш", которое также посетит президент во время поездки в Ростовскую область, ведет свою историю с 1929 года, когда на производственной площадке в Ростове-на-Дону были выпущены первые тракторные плуги, сеялки и другая продукция. Свое нынешнее название завод сельхозмашиностроения получил в 1931 году. В настоящее время "Ростсельмаш" является одним из крупнейших производителей на международном рынке сельхозтехники, обладая технологиями полного цикла - от конструкторской разработки продукции до ее выпуска и сервисного обслуживания.