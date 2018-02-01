Кабмин обсудит законопроект о направлении штрафов за нарушение ПДД в дорожные фонды

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ на очередном заседании в четверг обсудит законопроект о направлении штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в региональные дорожные фонды. Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующие поправки в Бюджетный кодекс позволят этим фондам за счет дополнительных источников доходов нарастить объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения и расходы на их содержание.

В повестке заседания значатся еще пять законопроектов, один из них уточняет нормы Налогового кодекса в части применения налоговых льгот в свободной экономической зоне (СЭЗ) в Крыму. Проект определяет порядок восстановления и уплаты в бюджет налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, земельного налога и сумм страховых взносов участником свободной экономической зоны в случае расторжения договора участия в СЭЗ.

Еще один проект направлен на совершенствование нормативной базы в сфере лесовосстановления. Законопроект, в частности, предусматривает, что лица, использующие леса для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры, а также для переработки древесины и других лесных ресурсов, должны будут восстановить лесные насаждения в соответствующем регионе РФ на площади, равной площади рубки леса.

Будут рассмотрены и поправки в закон о СМИ, обязывающие телеканалы использовать субтитры в своих программах и передачах в объеме не менее 5% от объема вещания в неделю. Еще один проект распространяет положения закона о федеральной контрактной системе на осуществляемые за счет федерального бюджета закупки госкорпораций, госкомпаний, публично-правовых компаний и юридических лиц со 100% участием государства.

Кабинет министров рассмотрит и законопроект, вводящий для малого и среднего бизнеса бессрочное право выкупа арендуемого государственного и муниципального имущества с распространением этого права на федеральное имущество, а также создающий возможность для вовлечения земельных участков в механизм оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Как отмечается в материалах пресс-службы правительства, преимущественное право выкупа арендуемого имущества не будет привязано к датам и срокам этой аренды.

В завершение члены правительства обсудят проект распоряжения о распределении восьми регионам 3 млрд 272,4 млн рублей на софинансирование капитальных затрат на спортивные объекты.