Суверенные резервы России объединяются в единый фонд с 1 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. В четверг Резервный фонд России, где с 2008 года накапливались нефтегазовые доходы страны и за счет которого РФ покрывала в последние годы дефицит бюджета, официально прекращает существование.

Теперь сверхдоходы от продажи углеводородов будут поступать в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который до сих пор существовал наряду с Резервным фондом.

ФНБ, изначально создававшийся для балансировки пенсионной системы, заменит Резервный фонд в качестве источника финансирования бюджета. Средства Фонда национального благосостояния, с которым теперь консолидирован Резервный фонд, будут направляться в казну в случае падения цен на нефть ниже $40 за баррель.

Фактически Резервный фонд прекратил существовать еще в декабре, когда Минфин продал остававшуюся в нем валюту и направил в бюджет около 1 трлн рублей вырученных от этого средств.

Объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния на базе ФНБ Министерство финансов предложило летом 2017 года. Рассматривались два варианта: полная консолидация фондов либо установление объема перечислений из ФНБ в Резервный фонд. Предпочтение отдали первому варианту.

Бюджет РФ предусматривает постепенное снижение расходов ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета: в 2018 году предусмотрены траты на уровне 1,114 трлн рублей, в 2019 и 2020 годах - 4,5 млрд рублей и 3,8 млрд рублей соответственно.

На момент объединения на счетах Резервного фонда денег не остается, в то время как в ФНБ на 1 января находилось, по данным Минфина, свыше 3,75 трлн рублей, или 3,9% российского внутреннего валового продукта (ВВП).

Траты фондов

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году на базе Стабилизационного фонда. Последний появился в 2004 году как страховка для бюджета на случай резкого падения цен на нефть. Резервный фонд был призвал защитить федеральный бюджет, ФНБ - обеспечить сбалансированность пенсионной системы. При разделении Стабфонда 10 лет назад Резервный фонд получил из него свыше 3 трлн рублей и выполнил свое предназначение - в 2009-2010 годах для стабилизации ситуации после мирового финансового кризиса, сопровождавшегося падением цен на нефть до $35 за баррель, из фонда было потрачено более 4,6 трлн рублей.

Другой фонд - ФНБ - помимо поддержки пенсионной системы использовался как источник финансирования банков и инфраструктурных проектов.

В декабре прошлого года Минфин продал остававшуюся в Резервном фонде валюту, выручив свыше 1 трлн рублей, которые направил в бюджет. Тогда же, по данным Минфина, бюджет получил еще 652 млн рублей доходов от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России и почти 646 млн рублей аналогичных доходов ФНБ.

Зачем все это?

Логика объединения фондов, по мнению Минфина, в том, чтобы ликвидные средства ФНБ, не инвестированные в инфраструктурные проекты, объединить со средствами Резервного фонда для лучшей управляемости.

Инициатор создания в России Стабилизационного фонда экс-министр финансов Алексей Кудрин, возглавляющий сейчас Центр стратегических разработок, также заявлял о том, что разумнее управлять резервными фондами как единым инструментом.

По данным Минфина, в 2017 году дефицит бюджета составил 1,4% ВВП. Закон о бюджете предусматривал показатель на уровне 2,5% ВВП.

В 2018 году власти ожидают дефицит в 1,3% ВВП. Однако при сохранении текущей конъюнктуры, когда цены на нефть растут благодаря соглашению ОПЕК об ограничении добычи, глава Минфина Антон Силуанов не исключает поступления в резервы дополнительных нефтегазовых доходов объемом около 3% ВВП. При таком развитии событий у России появится возможность не тратить, а пополнять резервы, и вместо дефицита бюджет получит профицит около 2% ВВП, ожидает ведомство. По данным Минфина, в 2017 году министерству удалось почти вдвое сократить расходование средств двух резервных фондов по сравнению с планом: чистые траты из "подушки безопасности" составили 930 млрд рублей при заложенных в бюджете 1,707 трлн рублей.