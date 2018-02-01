Эксперты "Опоры России" обсудят с властями поддержку бизнеса на съезде в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Главной темой XII съезда лидеров Общественной общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", который стартует 1 февраля в Челябинске, станет поддержка малого и среднего производственного бизнеса. В работе съезда примут участие около 300 общественников со всей страны, представители федеральной и региональной власти, сообщил ТАСС пресс-секретарь "Опоры России" Борис Краснов.

"Лидеры "Опоры России" хотят акцентировать работу съезда на поддержке малого и среднего производственного бизнеса. Планируется в диалоге с представителями федеральной и региональной власти обсудить, что еще в современных реалиях может быть востребовано бизнесом в плане такой поддержки. Ожидается участие представителей Министерства экономического развития, Корпорации малого и среднего предпринимательства, участвуют около 300 представителей нашей организации со всех региональных отделений страны", - сказал собеседник агентства.

По словам Краснова, Челябинск для проведения съезда выбран, так как является крупным промышленным центром страны.

Он добавил, что другой важной темой съезда станет развитие туризма, формирование туристических кластеров. "Не секрет, что основная доля занятых в отрасли внутреннего туризма относится к предпринимательскому сообществу. В том числе будут рассмотрены вопросы развития необходимой для внутреннего туризма инфраструктуры в регионах, совершенствования административных процедур, а также повышения доступности авиасообщения", - пояснил Краснов.

XI съезд лидеров "Опоры России" проходил в 2017 году в Ярославле и был посвящен вопросам защиты прав предпринимателей.

Общественная общероссийская организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" имеет региональные отделения во всех 85 субъектах России. Объединяет около 450 тыс. предпринимателей, которые создают более 5 млн рабочих мест.