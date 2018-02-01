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Toyota отзывает около 645 тыс. авто из-за проблем с подушками безопасности

Экономика и бизнес
1 февраля, 3:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, февраля. /ТАСС

В заявлении компании отмечается, что в результате заводского брака в машинах может произойти короткое замыкание, в результате чего подушки безопасности могут не раскрыться во время аварии

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© AP Photo/David Zalubowski

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Японская компания Toyota отзывает около 645 тыс. автомобилей по всему миру, в том числе в Северной Америке, из-за проблем с подушками безопасности. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении американского филиала этого автопроизводителя.

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Программа отзыва затрагивает ряд седанов Toyota Prius, а также кроссоверов Lexus RX и Lexus NX, произведенных в период с мая 2015 по март 2016 года.

Как отметили в Toyota, в результате заводского брака в данных авто может произойти короткое замыкание, в результате чего подушки безопасности могут не раскрыться во время аварии. Данная неполадка не связана непосредственно с подушками безопасности производства японской фирмы Takata, которая ранее оказалась в центре скандала.

Toyota обязуется устранить дефект бесплатно. Компании неизвестно о случаях получения травм в результате данного брака.

В январе Toyota была вынуждена отозвать в Северной Америке более 600 тыс. авто из-за проблем с подушками безопасности производства Takata, которые из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла.

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