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Хабаровский край планирует создать 36 тыс. рабочих мест до 2025 года

Экономика и бизнес
1 февраля, 5:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Новые рабочие места появятся в пяти центрах развития, где проживают 80% населения края

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ТАСС, 1 февраля. Разработанный для Хабаровского края план социально-экономического развития до 2025 года предусматривает создание 36 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил в четверг заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Поручение подготовить комплексные планы развития дал дальневосточным регионам президент Владимир Путин по итогам заседания Госсовета, прошедшего в сентябре во Владивостоке. Основная задача, которую поставил президент, достигнуть таких показателей социального развития, которые были бы выше среднероссийского уровня.

"Всего на территории Хабаровского края сейчас сформировано пять центров развития - это агломерация Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Ванинско-Советскогаванский транспортно-промышленный узел, Верхнебуренинский и Николавеский центры. В этих пяти центрах сейчас проживает 80% населения Хабаровского края, и здесь также сконцентрировано 80% всей экономической активности края. В них до 2025 года будет создано 36 тыс. новых рабочих мест", - рассказал Качаев на совещании по вопросам социального развития Хабаровского края, которое провел заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев.

Качаев добавил, что в рамках названного плана Хабаровский край заявил мероприятий и объектов общей стоимостью в 17 млрд рублей. В свою очередь Министерством по развитию Дальнего Востока предлагается для включения в план мероприятий еще на 10,5 млрд рублей.

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обратил внимание на то, что на сегодняшний день наблюдается отставание в вопросе выполнения поручения президента превысить среднероссийский уровень по всем социально-экономическим показателями в регионах Дальнего Востока. "Невозможно только построить предприятие. Необходимо создать условия для жизни людей рядом", - сказал он.

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Персоны
Трутнев, Юрий Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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