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РЖД в январе увеличили перевозку пассажиров на 3,8%, до 80,4 млн человек

Экономика и бизнес
1 февраля, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

В пригородном сообщении было отправлено 72,2 млн пассажиров, в дальнем следовании - 8,2 млн

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Услугами ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в январе 2018 года воспользовались 80,4 млн пассажиров, что на 3,8% превысило аналогичный показатель января 2017 года. Об этом сообщается в пресс- релизе компании.

В частности, в пригородном сообщении было отправлено 72,2 млн пассажиров (рост на 3,4%), в дальнем следовании - 8,2 млн (+6,9%).

Пассажирооборот в январе достиг 8,8 млрд пассажиро- километров, что на 3,1% больше, чем годом ранее. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 2,2 млрд пассажиро-км (+0,8 %), в дальнем следовании - 6,6 млрд пассажиро-км (+ 3,9%).

По Московскому центральному кольцу в январе 2018 года перевезено свыше 9 млн пассажиров, что на 34% больше, чем в январе прошлого года. Всего с начала эксплуатации услугами Московского центрального кольца воспользовались 146,6 млн пассажиров.

Ранее сообщалось, что перевозка пассажиров на сети РЖД в 2017 г. выросла на 7,8% и достигла 1,1 млрд человек. Из них поездами дальнего следования перевезено 102,3 млн пассажиров, что на 0,8% больше, чем годом ранее, в пригородном сообщении - 1 млрд человек (+8,3%).

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