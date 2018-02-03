Донской: перечень проектов по НДТ поступит в Минюст на утверждение до середины февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Перечень проектов по переходу на наилучшие доступные технологии (НДТ) поступит в Минюст РФ на утверждение до середины февраля. Об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Сформирован перечень из 300 пилотных предприятий, которые с 2019 года должны будут переходить на НДТ. Совсем скоро, до середины февраля, этот перечень должен поступить в Минюст на утверждение", - сказал он.

Система НДТ подразумевает защиту окружающей среды наиболее эффективным способом. Согласно закону, к областям применения наилучших доступных технологий могут быть отнесены хозяйственная и иная деятельность, которая оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду, и технологические процессы, оборудование, технические способы и методы, применяемые при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности.

Ранее глава Минприроды РФ Сергей Донской говорил, что около 2% ВВП РФ потребуется на реализацию системы наилучших доступных технологий. Он отмечал, что речь идет не только о строительстве, например, очистных мощностей, но и о полной модернизации производства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее призывал принять меры, чтобы облегчить внедрение наилучших доступных технологий и выразил надежду, что НДТ будут внедрены в 2019 году.