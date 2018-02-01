Вывод средств за границу клиентами российских банков сократился в 2017 г. в 2,4 раза

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 1 февраля. /ТАСС/. Вывод средств за рубеж клиентами российских банков в прошлом году сократился в 2,4 раза по сравнению с 2016 годом - до 78 млрд рублей. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин в ходе встречи Банка России с банковской Ассоциацией "Россия" в пансионате "Бор".

"По предварительным оценкам, за 2017 год объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился в 2,4 раза и составил около 80 млрд руб. Обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза, и в целом за пять лет незаконный вывод снижен в 20 раз, обналичивание - более чем в 3,5 раза", - сказал Скобелкин.

По данным Скобелкина, в абсолютном выражении в 2016 году вывод средств за рубеж составил чуть более 180 млрд рублей, в 2017 году - 78 млрд рублей. В 2016 году было обналичено 522 млрд рублей против 324 млрд рублей в 2017 году.