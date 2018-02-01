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ЦБ летом представит новую стратегию развития финансового рынка на 2019-2021 годы

Экономика и бизнес
1 февраля, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов выразил надежду, что с финансового форума, который будет в июне, Банк России представит драфт-документы, обсуждения которых состоится во второй половине года

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Банк России намерен в июне представить новый документ по основным направлениям развития финансового рынка на 2019-2021 годы, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на встрече участников банковской Ассоциации "Россия" с руководством регулятора.

"Стратегию на следующие три года мы будем делать в этом году. И надеемся, что с финансового форума, который будет в июне (5-8 июня - прим. ТАСС), мы представим некие драфт-документы, которые будем активно во второй половине года обсуждать", - заявил Швецов.

В конце 2015 года ЦБ представил основные направления развития финансового рынка на 2016-2018 годы, это был первый подобный документ регулятора. Тогда Швецов говорил, что ЦБ РФ задал вектор развития рынка и решил отказаться от количественных ориентиров. В документе регулятор делает акцент на повышение финансовой грамотности населения, развитие рынка ценных бумаг и снижение числа недобросовестных участников.

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