В Приднестровье создают условия для широкомасштабной добычи криптовалюты

ТИРАСПОЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. В Приднестровье узаконили добычу (так называемый майнинг) криптовалюты. Закон "О развитии информационных блокчейн-технологий", регулирующий эту деятельность, был инициирован лидером непризнанной республики Вадимом Красносельским и утвержден местным парламентом 31 января.

В пояснительной записке к документу, который вступит в силу в ближайшее время, говорится о планах создания свободных экономических зон, резиденты которых будут освобождены от налогов на доходы, а также смогут пользоваться другими льготами.

На подходящие для этого бизнеса в Приднестровье условия одним из первых обратил внимание член генерального совета "Деловой России" Игорь Чайка. "В правительстве Приднестровья говорят, что уже находятся на четвертом месте в Европе по скорости и проникновению интернета, у них очень дешевая электроэнергия, а это одно из ключевых условий создания майнинговых ферм", - отметил бизнесмен после посещения Тирасполя в интервью РБК. Он сообщил, что "Деловая Россия" также оказывает властям Приднестровья экспертную поддержку.