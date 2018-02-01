Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Приднестровье создают условия для широкомасштабной добычи криптовалюты

Экономика и бизнес
1 февраля, 16:25 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

Власти непризнанной республики планируют организовать свободные экономические зоны, резиденты которых будут освобождены от налогов на доходы, а также смогут пользоваться другими льготами

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТИРАСПОЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. В Приднестровье узаконили добычу (так называемый майнинг) криптовалюты. Закон "О развитии информационных блокчейн-технологий", регулирующий эту деятельность, был инициирован лидером непризнанной республики Вадимом Красносельским и утвержден местным парламентом 31 января.

Смотрите также

Криптовалюта биткоин. Досье

В пояснительной записке к документу, который вступит в силу в ближайшее время, говорится о планах создания свободных экономических зон, резиденты которых будут освобождены от налогов на доходы, а также смогут пользоваться другими льготами.

На подходящие для этого бизнеса в Приднестровье условия одним из первых обратил внимание член генерального совета "Деловой России" Игорь Чайка. "В правительстве Приднестровья говорят, что уже находятся на четвертом месте в Европе по скорости и проникновению интернета, у них очень дешевая электроэнергия, а это одно из ключевых условий создания майнинговых ферм", - отметил бизнесмен после посещения Тирасполя в интервью РБК. Он сообщил, что "Деловая Россия" также оказывает властям Приднестровья экспертную поддержку.

Смотрите также

Курс биткойна второй раз за январь упал ниже $10 тыс.

Сорос считает криптовалюты ненадежным вложением средств

Глава ВТБ назвал биткойн фейковой валютой

Минфин США считает виртуальную валюту "развивающейся угрозой"

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
2
Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS по российским олимпийцам
3
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
4
Российские олимпийцы оправданы, но борьба за Игры-2018 еще впереди
5
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
6
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
7
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама