В НАО разрешили использовать региональный маткапитал на покупку жилья за пределами региона

АРХАНГЕЛЬСК, 1 февраля. /ТАСС/. Парламент Ненецкого автономного округа (НАО) принял в четверг решение, в соответствии с которым региональный материнский капитал, выплачиваемый из бюджета НАО при рождении третьего и последующего детей, теперь можно использовать для приобретения жилья не только в самом НАО, но и за его пределами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Средства окружного материнского капитала теперь можно использовать на улучшение жилищных условий на территории РФ. При этом многодетная семья не должна состоять на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Ненецкого автономного округа. Указанное требование не применяется, если в семье есть инвалид или любой член семьи, который по медицинским показаниям нуждается в выезде из НАО в климатически благоприятные регионы РФ", - говорится в сообщении.

Размер регионального материнского капитала в НАО составляет 366 тыс. 356 рублей. Ранее его можно было использовать для приобретения жилья только на территории Ненецкого автономного округа.