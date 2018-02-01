Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В НАО разрешили использовать региональный маткапитал на покупку жилья за пределами региона

Экономика и бизнес
1 февраля, 16:36 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 1, февраля. /ТАСС

Размер капитала в регионе составляет почти 370 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 1 февраля. /ТАСС/. Парламент Ненецкого автономного округа (НАО) принял в четверг решение, в соответствии с которым региональный материнский капитал, выплачиваемый из бюджета НАО при рождении третьего и последующего детей, теперь можно использовать для приобретения жилья не только в самом НАО, но и за его пределами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Средства окружного материнского капитала теперь можно использовать на улучшение жилищных условий на территории РФ. При этом многодетная семья не должна состоять на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Ненецкого автономного округа. Указанное требование не применяется, если в семье есть инвалид или любой член семьи, который по медицинским показаниям нуждается в выезде из НАО в климатически благоприятные регионы РФ", - говорится в сообщении.

Размер регионального материнского капитала в НАО составляет 366 тыс. 356 рублей. Ранее его можно было использовать для приобретения жилья только на территории Ненецкого автономного округа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Ненецкий автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
2
Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS по российским олимпийцам
3
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
4
Российские олимпийцы оправданы, но борьба за Игры-2018 еще впереди
5
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
6
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
7
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама