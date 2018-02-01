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Аксаков ожидает внесения законопроекта о цифровых финансовых активах в конце февраля

Экономика и бизнес
1 февраля, 16:33 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 1 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков "Россия" Анатолий Аксаков ожидает, что окончательный вариант законопроекта о цифровых финансовых активах будет внесен в Госдуму в конце февраля. Об этом депутат сообщил ТАСС в рамках встречи участников ассоциации с руководством Банка России.

"Я думаю, что к концу февраля уже будем иметь окончательную версию обоих законопроектов (варианты Минфина и ЦБ - прим. ТАСС). Они действительно несколько видоизменятся, но сейчас идет достаточно высокая проработка. Она параллельно уже идет. Я рассчитываю, что в конце февраля законопроект будет внесен", - сказал Аксаков.

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Персоны
Аксаков, Анатолий Геннадьевич
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Россия
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