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ЦБ будет работать с банками для сохранения их присутствия в неприбыльных регионах

Экономика и бизнес
1 февраля, 16:26 UTC+3 область/ 1, февраля. /ТАСС

Регулятор предложит банкам технологические решения, которые смогут сделать их бизнес в таких регионах прибыльным

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ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 1 февраля. /ТАСС/. Банк России обсудит с банками возможность сохранения их присутствия в неприбыльных регионах и малых населенных пунктах, при этом не исключен "административно-заставлятельный" подход, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Для преодоления негативных явлений мы намерены в этом году вести диалог о сохранении банковского сектора в тех регионах, где это неприбыльная история. Мы посмотрели на международный опыт, в значительной степени он носит административно-заставлятельный характер. Я не думаю, что Россия настолько хорошо обеспечена финансовыми сервисами, что мы должны изначально отказываться от такого подхода, этот подход тоже в повестке, возможно, он возобладает", - сказал он на встрече руководства регулятора с банкирами.

ЦБ предложит банкам технологические решения, чтобы сделать бизнес в таких регионах прибыльным, добавил он.

"Мы хотим показать, как уходит бизнес из малых населенных пунктов, и предложить несколько технологических решений дабы снизить расходы на ведение этого бизнеса в этих регионах и возможно вернуть бизнес-модель в ту плоскость, где она дает достаточную отдачу на капитал", - отметил Швецов.

5-6 февраля будет опубликован драфт стратегии финансовой доступности, добавил первый зампред ЦБ.

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