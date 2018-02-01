ФАС создала рабочую группу по выработке справедливой системы образования цен на авиабилеты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба создала рабочую группу, которая занимается выработкой справедливого алгоритма образования цен на авиабилеты, сообщил журналистам в четверг руководитель ФАС Игорь Артемьев.

"Будет рабочая группа, она уже есть", - сказал Артемьев, отвечая на вопрос о том, сформирована ли рабочая группа по оценке существующих автоматизированных систем образования цен на авиаперелеты.

По словам Артемьева, в нее войдут все крупнейшие российские авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", S7 Airlines, UTair и другие. "Мы с ними будем переговариваться и вырабатывать справедливый алгоритм", - сказал он.

"Мы дадим наши рекомендации в мягкой форме юридической. Я думаю, что мы встретим согласие, что какие-то алгоритмы должны быть изменены и они должны базироваться на понятных потребителю законах экономики", - констатировал он.

Ранее глава ФАС указал, что ведомство полгода проводило проверку и анализ цен на билеты. "Там нет каких-то кардинальных, сильных необходимостей изменения. Там есть точечные изменения, которые необходимо внести, чтобы все было по-честному", - сказал Артемьев о результатах проверки.

Ранее с предложением главы ФАС изучить работу автоматизированной системы формирования цен на авиабилеты согласился и президент России Владимир Путин. Артемьев докладывал президенту о том, что российские авиакомпании ранее импортировали из США и Европы специальные компьютерные системы динамического ценообразования, устанавливающие тарифы на билеты в зависимости от спроса. В связи с этим было предложено изучить эту систему для того, чтобы пресечь немотивированный рост цен на авиабилеты.