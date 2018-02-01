ЦБ может обязать банки отвечать за качество реализуемых финансовых продуктов третьих лиц

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 1 февраля. /ТАСС/. Банк России рассматривает необходимость введения ответственности банков за качество реализуемых ими финансовых продуктов третьих лиц (страховых компаний, НПФ и т.д.). Об этом в ходе встречи руководителей банков "Регулирование ЦБ РФ деятельности коммерческих банков" заявила первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Важный момент, это изменение подхода к продаже банками продуктов третьих лиц. Мы, наверное, будем инициировать изменения регулирования, чтобы у продающего финансовые продуты третьих лиц была самостоятельная ответственность за то, как он это продает. Потому что сегодня он как агент отвечает перед тем, кто его нанял, а производитель продукта продолжает нести самостоятельно ответственность за эти продажи", - сказал он.

Швецов отметил, что банкам, которые захотят продолжать использование своих сетей для продажи продуктов третьих лиц, придется подчиняться тем правилам, которые действовали бы, если бы этот продукт продавался от первого лица.

"То есть становиться членами саморегулируемых организаций. И если вы продаете страховой продукт, если оказываете услуги по пенсионному оформлению, то должны становиться членами соответствующих СРО. Но это надо будет все обсудить", - добавил он.