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Представители Россельхознадзора прибыли в Белоруссию для проверки крупных агропредприятий

Экономика и бизнес
1 февраля, 17:15 UTC+3 МИНСК МИНСК 1, февраля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что проверка направлена на недопущение поставок запрещенной к ввозу в Россию продукции растительного происхождения под видом белорусской

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МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Специалисты Россельхознадзора прибыли в Белоруссию для проведения проверки крупных предприятий - производителей яблок и огурцов. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии Александр Пискун.

Ранее в Россельхознадзоре информировали, что выездная проверка направлена на недопущение поставок запрещенной к ввозу в Россию продукции растительного происхождения под видом белорусской и в связи с увеличением объема поставок огурцов и яблок из Белоруссии.

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"Они пробудут с 1 по 9 февраля и побывают в шести областях республики на порядка 84 субъектах хозяйствования", - рассказал Пискун. По его словам, инспекторы посетят места производства огурцов и яблок и там оценят имеющиеся в наличие у субъектов хозяйствования остатки продукции. "Это обычная на сегодняшний день практика в плане установления объемов фактических остатков в республике яблок и огурцов, которые в последующем будут вывезены в Россию", - указал он.

По его словам, пока никаких претензий российскими специалистами не было озвучено. "Информацию о результатах проверки мы получим после того, как она будет доложена руководству Россельхознадзора", - отметил Пискун.

Ранее Россельхознадзор предполагал, что под видом белорусских в РФ поставляются товары из стран, подпавших под продовольственное эмбарго. Российское ведомство в этой связи неоднократно вводило запреты на поставки продукции с белорусских предприятий в связи с реэкспортом. Так, с 8 декабря 2017 года запрещен ввоз свежих яблок с двух предприятий Белоруссии: ФХ "Есфирь" (Брестская область) и ФХ "Полесье-ГМИ" (Брестская область)". В октябре 2017 года российский контролирующий орган вводил запрет на реэкспорт через Белоруссию томатов из девяти стран Азии и Африки.

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