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Путин осмотрел новый ростовский аэропорт Платов

Экономика и бизнес
1 февраля, 17:15 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 1, февраля. /ТАСС

После осмотра нового аэропорта президент на вертолете отправится на предприятие "Ростсельмаш", где состоится заседание президиума Госсовета

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин осмотрел в четверг новый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Сойдя с трапа борта №1 он пересел в перронный автобус. Вместе с Путиным на обычном пассажирском транспорте ехали журналисты и сопровождающие лица.

Гендиректор "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский рассказал главе государства об инфраструктуре нового аэропорта. "В рамках генплана по строительству удалось реализовать лучшие наработки, и на следующие 30-40 лет мы имеем реальную локацию для работы", - отметил он.

Спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поинтересовался, учтены ли экологические вопросы, на что получил ответ о том, что было посажено более 5 тысяч деревьев.

На макетах Путин осмотрел Платов и проекты аэропортов Саратова, Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя. Саратовский аэропорт планируется сдать в 2019 году, два других - в 2021. Президенту показали проект реконструкции территории старого ростовского аэропорта. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, цель проекта - создать жилой кластер, но основа концепции в том, "чтобы был не жилой, а живой". Глава региона пояснил, что это означает наличие не только жилых пространств, но и инфраструктурных объектов, связанных с работой, учебой. "Есть все возможности сделать удобно и красиво", - сказал Путин.

Из международного терминала президент прошел к залу аэропорта, принимающему внутренние рейсы. В новом здании были люди, многие из них снимали главу государства на мобильные телефоны.

После осмотра нового аэропорта Путин на вертолете отправится на предприятие "Ростсельмаш", где состоится заседание президиума Госсовета.

Международный аэропорт Платов

Международный аэропорт Платов - новый аэропорт, обслуживающий Ростов-на-Дону. Находится в 29 км к северо- востоку от города, в 4 км севернее станицы Грушевская (Аксайский район Ростовской обл.). Его проект был разработан холдингом "Аэропорты регионов", который входит в российскую группу компаний "Ренова".

Платов стал первой крупной международной воздушной гаванью, созданной с нуля в РФ с 1991 года. Реконструкция старого аэропорта в Ростове-на-Дону была невозможна, т. к. он находится близко к центру города. Его территорию в дальнейшем планируется застроить жильем. От старого аэропорта Платов унаследовал код ИАТА ROV. Код ИКАО нового аэропорта - URRP.

Проект строительства аэропорта был реализован на основе государственно-частного партнерства, в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)" и программы подготовки и проведения в РФ чемпионата мира по футболу 2018 г. В проекте участвовали Минтранс России, Росавиация, ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", правительство Ростовской области и "Аэропорты регионов". Общий бюджет проекта составил почти 47 млрд руб.

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