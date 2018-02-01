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"Росатом" подготовит эфиопских специалистов для работы на АЭС

Экономика и бизнес
1 февраля, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Как заявил посол Эфиопии в России Грум Абай Тешоме, "Росатом" предложит гражданам соответствующие образовательные программы

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Росатом" займется подготовкой специалистов в области мирного атома в Эфиопии. Об этом сообщил посол этой страны в России Грум Абай Тешоме в четверг на брифинге.

"Сейчас делегация из "Росатома" находится в нашей стране в рамках реализации подписанного ранее договора о сотрудничестве", - сказал он. - Мы заинтересованы в развитии мирного атома".

"Знаете, АЭС можно построить в любой момент, но вопрос в том, кто будет на ней работать, - отметил посол, отвечая на вопрос о возможных сроках строительства АЭС в Эфиопии. "Прежде всего нам надо подготовить необходимых специалистов, и, согласно нашему договору, "Росатом" предложит нашим гражданам соответствующие образовательные программы", - добавил дипломат.

Российско-эфиопский меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях был подписан в рамках форума "Атомэкспо 2017" в июне 2017 года.

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