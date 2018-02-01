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Roshen просит суд запретить "Ашану" на Украине использовать товарный знак "Киевский торт"

Экономика и бизнес
1 февраля, 17:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, февраля. /ТАСС

Согласно материалам дела, фабрика считает, что "Ашан" и "Беллария" нарушили интеллектуальные права украинской компании на этот товарный знак

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КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева 15 февраля рассмотрит иск кондитерской фабрики Roshen президента Украины Петра Порошенко к торговой сети "Ашан" на Украине и компании "Беллария" о запрете использовать торговую марку "Киевский торт" и фирменное оформление. Об этом говорится в решении суда от 22 января.

Согласно материалам дела, Roshen считает, что "Ашан" и "Беллария" нарушили интеллектуальные права украинской компании на товарный знак "Киевский торт". Кондитерская фабрика просит запретить двум компаниям использовать "обозначения, которые состоят из словесного элемента "Киевский торт" или "Киевский", а также графические элементы в виде листьев каштана", изъять и уничтожить все упаковки и этикетки тортов, которые содержат эти элементы.

Рецепт Киевского торта был разработан в 1956 году на Киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса, которая ныне является Киевской кондитерской фабрикой Roshen.

Кондитерская фабрика Roshen - один из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий. Входит в одноименную корпорацию, владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко. Она включает в себя Киевскую, Мариупольскую, Кременчугскую и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинский племзавод, Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий: шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты и торты. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

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