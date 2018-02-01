Энергоблок №1 Кольской АЭС выведут в полугодовой ремонт для продления срока эксплуатации

МУРМАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Первый энергоблок Кольской АЭС (Мурманская область) выведут в ремонт более чем на полгода в рамках подготовки к получению лицензии на продление срока его эксплуатации. Как сообщили в четверг в пресс-службе станции, ремонт начнется 15 апреля.

"Самый большой объем работ с продлением сроков эксплуатации запланирован на блоках первой очереди. На энергоблоке №1 ремонт по плану продлится 195 дней, блок будет выведен в ремонт с 15 апреля", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, получить лицензию на продление срока эксплуатации энергоблока №1 планируется до конца 2018 года, это позволит увеличить его "работоспособный возраст" до 60 лет. В 2019 году планируется получить такую же лицензию для энергоблока №2.

Решение о продлении срока эксплуатации энергоблока №1 принималось совместно с властями региона, которые подчеркивают, что это крайне важно для Мурманской области с точки зрения бесперебойного и надежного энергоснабжения в долгосрочной перспективе и в целом для социально- экономического развития региона, в первую очередь в связи с проектами развития Арктической зоны России - создания Мурманского транспортного узла и Кольской опорной зоны Арктики.

Первый энергоблок Кольской АЭС был введен в эксплуатацию в 1973 году с плановым сроком службы 30 лет. В 1991-2005 годах на нем и втором энергоблоке была проведена масштабная реконструкция оборудования, что позволило привести его в соответствие с новыми требованиями правил ядерной безопасности и продлить срок эксплуатации на 15 лет (этот срок для первого энергоблока истекает в 2018 году). После мероприятий по очередному продлению он сможет проработать до 2033 года. Второй энергоблок на год "моложе" первого.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.