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"Россети" оценивают инвестиции в цифровизацию сетей в 1,3 трлн руб.

Экономика и бизнес
1 февраля, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Источником финансирования программы станут собственные и заемные средства в объеме 1 трлн руб.

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Электросетевой холдинг "Россети" оценивает цифровизацию электросетевого комплекса России в 1,3 трлн руб., основной источник финансирования программы - собственные и заемные средства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Россетей".

"Программа "цифровизации" электросетевого комплекса группы "Россети" оценена нами в 1,3 трлн руб. Для ее финансирования планируем использовать собственные и заемные средства в объеме 1 трлн руб. С предложениями по механизмам поддержки для ликвидации дефицита в размере еще 300 млрд руб. "Россети" обратились в Минэнерго РФ", - сказали в компании.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на концепцию цифровизации "Россетей" сообщила, что компания планирует потратить этот объем инвестиций до 2030 года. Среди приоритетов развития "Россети" выделили рост капитализации до 1,5 трлн руб. к 2030 году (сейчас 182 млрд руб.), снижение потерь с 9,05% до 6,5%, ускорение техприсоединения со 192 до 120 дней, снижение средней длительности отключений в расчете на потребителя вдвое.

Компания предлагает три источника покрытия дефицита в 300 млн руб.: повышение платы за техприсоединение до экономически обоснованной (до 235 млрд руб.), перераспределение перекрестного субсидирования (до 362 млрд руб.; возможно, речь идет о завышенных тарифах для потребителей на высоком напряжении) и налоговых льгот (до 61 млрд руб.).

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