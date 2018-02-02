Медведев в Алма-Ате примет участие в заседании глав правительств ЕАЭС

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в пятницу заседание Евразийского межправительственного совета (РФ, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) и примет участие в форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации".

Повестка ЕАЭС

"Традиционно особое внимание на заседании будет уделено развитию отраслевых направлений интеграции. Стороны наметят направления сотрудничества в агропромышленном комплексе, рассмотрят ряд вопросов, связанных с соблюдением правил конкуренции на трансграничном рынке, обсудят тематику пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов", - сообщил ТАСС сотрудник аппарата российского кабмина. По его данным, также планируется проанализировать макроэкономическую ситуацию в государствах-членах союза и состояние взаимной торговли между ними.

Главы правительств намерены подписать Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, а также утвердить Положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере.

В правительстве РФ отмечают, что "благодаря слаженной работе на площадке союза во всех государствах-членах ЕАЭС отмечен рост экономики". Так, в 2017 прирост ВВП составил 1,8%, промышленного и сельскохозяйственного производства - 2,5% и 2,7% соответственно, взаимной торговли - на 26,7%, экспорт на внешние рынки - на 24,7%. "Важно, что драйвером экономического роста выступает преимущественно увеличение производительности труда. Эта тенденция - общая для всех стран союза и особенно явно она проявилась в сельском хозяйстве", - подчеркивают в кабмине.

Среди успехов в работе ЕАЭС специалисты называют начало действия с 1 января 2018 Таможенного кодекса, который обеспечит качественно новый уровень таможенного регулирования.

Ведется активная работа над формированием в союзе единого рынка услуг, который уже де-юре функционирует в 43 секторах. "Это позволит создавать новые рабочие места, а также снижать цены и тарифы. Начата реализация 20 планов либерализации в разных областях, итогом которой будет расширение единого рынка услуг до 60%", - сообщил представитель российского кабмина.

Он обратил внимание и на либерализацию рынка труда ЕАЭС. "Для формирования у трудящихся мигрантов из стран ЕАЭС своих пенсионных прав в период работы в другом государстве-члене разработан проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся. Его цель - формирование и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и для граждан государства трудоустройства. Подписание документа запланировано в этом году", - сказал собеседник ТАСС.

Среди направлений взаимодействия он выделил завершение в 2017 году формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий, которые, по оценке экспертов, "стали более прозрачными", благодаря чему "ожидается снижение цен на медицинские товары для потребителя и искоренения контрафактной продукции".

Российское председательство

В 2018 году в органах союза, включая Межправительственный совет, председательствует Россия. В 2019 году председательство перейдет к Армении.

"Планируем [во время председательства] сделать акцент на практической отдаче от экономической интеграции для бизнеса и граждан наших стран, повышении инвестиционной привлекательности союза и развитии его международной деятельности", - заявил представитель правительства РФ. По его словам, задача председательства РФ заключается "в "донастройке" союза за счет развития наднационального регулирования и устранения отдельных изъятий из общего рынка". "Мы также предлагаем дополнить интеграционную повестку новыми востребованными инициативами и проектами. Очевидно, что назрела необходимость вовлечь в "орбиту" интеграции социальные, гуманитарные, научно-технические и экологические и другие темы, которые в конечном итоге плотно связаны с экономикой", - заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что также планируется "активизировать усилия по созданию единых рынков товаров и услуг, обеспечить условия для свободного движения капитала и рабочей силы, развивать импортозамещение, производственную и технологическую кооперацию, а также реализовать крупные проекты по модернизации транспортной инфраструктуры, выстраиванию эффективных логистических цепочек, повышению транзитного потенциала".

Международное взаимодействие ЕАЭС

"Ключевое внимание будет уделено системной работе по установлению благоприятных внешнеторговых режимов, которые позволят странам союза нарастить экспорт своей конкурентоспособной продукции и выйти на новые внешние рынки", - заверяют в правительстве РФ.

Заинтересованность в сотрудничестве с союзом проявляют многие партнеры. В ЕЭК уже поступило более 50 предложений о заключении преференциальных торговых соглашений с ЕАЭС, в частности, продолжаются переговоры о заключении соглашений о свободной торговле (ССТ) с Израилем и Сербией, завершена подготовка проекта временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли ЕАЭС-Иран. "В этом году планируется запуск переговорного процесса по заключению ССТ с Египтом и Индией", - сказал сотрудник кабмина РФ.

По его словам, ЕАЭС намерен "продолжать системные усилия по формированию Большого евразийского партнерства с участием стран ЕврАзЭС, ШОС, АСЕАН, других заинтересованных государств Азии путем создания системы двусторонних и многосторонних соглашений по упрощению регулирования".

Кроме того, практически завершена подготовка к подписанию соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР и разработка технико-экономического обоснования двустороннего российско-китайского соглашения о Евразийском экономическом партнерстве, способных создать фундамент для формирования общего экономического пространства в Большой Евразии, открытого для присоединения всех заинтересованных сторон, как на Востоке, так и на Западе. В дополнение к уже вступившему в силу соглашению о свободной торговле по линии ЕАЭС-Вьетнам ведутся переговоры по выходу на аналогичный документ с Сингапуром, который планируется подписать до конца 2018 года. В завершающей стадии находится подготовка меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и АСЕАН, призванного официально оформить отношения между двумя организациями.

В ЕАЭС считают, что "настало время серьезно проработать вопрос о повышении взаимодополняемости союза и экономического измерения СНГ". Поэтому готовится к подписанию Меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом СНГ.

Цифровая экономика

ЕАЭС намерен уделить особое внимание формированию общего цифрового пространства, поскольку "цифровая трансформация способна ускорить все процессы оперативно-хозяйственной деятельности и сократить материальные издержки в каждом звене производственной цепочки". В 2017 году были утверждены Основные направления реализации цифровой повестки до 2025 года.

Теме цифровизации посвящен и международный форум "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации", на котором выступит Медведев. Цель форума - продвижение региона ЕАЭС в глобальной цифровизации, укрепление партнерства в этой сфере среди стран-участниц. Одними из основных тем обсуждения будут самостоятельная цифровизация стран и цифровизация в рамках международных организаций и партнерств, региональные преимущества ЕАЭС в этом вопросе, цифровизация промышленности, технологическое предпринимательство, цифровая трансформация сельского хозяйства.

В прошлом году была утверждена программа "Цифровая экономика РФ", ожидаемый эффект от выполнения которой - создание не менее 10 национальных компаний-лидеров - высокотехнологичных предприятий, развивающих "сквозные" технологии и управляющих цифровыми платформами, которые работают на глобальном рынке и формируют вокруг себя систему "стартапов", исследовательских коллективов и отраслевых предприятий, обеспечивающую развитие цифровой экономики.