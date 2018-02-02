Джон Хеннесси назван новым председателем совета директоров Alphabet

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Американский холдинг Alphabet, в который входит компания Google, назначил нового председателя совета директоров. Как говорится в пресс-релизе Alphabet, распространенном в четверг, им стал Джон Хеннесси.

Он сменит Эрика Шмидта, который в декабре прошлого года заявил, что покидает должность председателя совета директоров. Шмидт, проработавший в Google 17 лет, останется в компании. Он будет работать техническим консультантом по научным и технологическим вопросам.

65-летний Хеннесси стал членом совета директоров Google в 2004 году. В 2015 году после реструктуризации компании он вошел в состав совета директоров Alphabet. Хеннесси с 2000 по 2016 годы являлся президентом Стэнфордского университета (штат Калифорния).

Google - американская транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом около $90 млрд. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).