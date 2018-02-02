Холдинг Alphabet зафиксировал по итогам квартала чистый убыток в размере более $3 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Американский холдинг Alphabet, в который входит в том числе компания Google, зафиксировал по итогам четвертого квартала прошлого года чистый убыток в размере чуть более $3 млрд ($4,35 на одну акцию). Об этом говорится в опубликованном в четверг корпоративном отчете компании.

Такие результаты оказались хуже прогнозов аналитиков. Для сравнения, по итогам четвертого квартала 2016 года компания зафиксировала прибыль в размере $5,3 млрд. По итогам торгов на Нью-йоркской бирже в четверг акции Alphabet упали на 2,7 процентных пункта до $1,1 тыс. за штуку.

Как отмечает агентство Reuters, в течение последнего года Alphabet активно инвестировала в производство смартфонов, домашних устройств и разработку самоуправляемых автомобилей, однако не все эти сферы оказались прибыльными. При этом основной бизнес Alphabet в сфере интернет-услуг, за который отвечает Google, продолжает показывать стабильные результаты.

Выручка компании за четвертый квартал составила $32,3 млрд, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 24 процентных пункта. Как отмечает Reuters, этому способствовал значительный рост стоимости онлайн-рекламы за последний год. Выручка, полученная Alphabet исключительно от рекламы, увеличилась на 21,6 процентных пункта до $27,2 млрд за квартал, закончившийся 31 декабря прошлого года.