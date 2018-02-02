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СМИ: в Японии обыскивают офис биржи Coincheck по делу о краже $534 млн в криптовалюте

Экономика и бизнес
2 февраля, 3:18 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 2, февраля. /ТАСС

Власти хотят проверить финансовую отчетность компании, а также убедиться, что биржа способна выполнить свои обязательства перед клиентами, потерявшими средства, и выплатить им компенсации

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ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Специалисты Агентства финансовых услуг при министерстве финансов Японии в пятницу приступили к проведению обысков в главном офисе криптовалютной биржи Coincheck в токийском районе Сибуя. Об этом сообщил телеканал NHK.

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Это связано с делом о краже хакерами на прошлой неделе со счетов торговой площадки криптовалюты NEM на сумму 58 млрд иен (около $534 млн). Власти хотят проверить финансовую отчетность компании, а также убедиться, что биржа способна выполнить свои обязательства перед клиентами, потерявшими средства, и выплатить им компенсации.

Ранее Агентства финансовых услуг предписало Coincheck провести внутреннее расследование инцидента, затронувшего 260 тыс. человек, и пересмотреть систему безопасности. В настоящее время торги криптовалютой, за исключением биткойна, на бирже приостановлены.

NEM была запущена в 2015 году и является 10-й крупнейшей криптовалютой. Криптовалюта - это разновидность цифровой валюты, создание и контроль за оборотом которой основывается на криптографических методах. В частности концепция подразумевает работу на основе технологии блокчейн (англ. "цепочка блоков") - децентрализованной базы данных, не связанной с одним общим сервером.

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