Курс биткойна упал ниже $9 тыс.

ТАСС, 2 февраля. Курс биткойна за последние 24 часа, к 03:40 мск, опустился ниже отметки в $9 тыс., до уровня в $8 978,94 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

В последний раз курс биткойна опускался ниже $9 тыс. 25 ноября 2017 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.