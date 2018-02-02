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Курс биткойна упал ниже $9 тыс.

Экономика и бизнес
2 февраля, 3:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

В последний раз курс биткойна опускался ниже $9 тыс. в ноябре

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 2 февраля. Курс биткойна за последние 24 часа, к 03:40 мск, опустился ниже отметки в $9 тыс., до уровня в $8 978,94 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

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В последний раз курс биткойна опускался ниже $9 тыс. 25 ноября 2017 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

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